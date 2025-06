In Copertina - Romelu Lukaku ha zittito ancora le critiche: lo Scudetto del Napoli ha la sua firma

Wladimiro Falcone e Manuel Locatelli hanno apposto la firma sui due traguardi dell'ultima domenica di Serie A, vale a dire la salvezza raggiunta dal Lecce grazie anche alle parate del suo portiere all'Olimpico e il quarto posto acciuffato con fatica dalla Juventus per merito del pesantissimo calcio di rigore trasformato dal centrocampista che Tudor ha voluto come capitano.

Ma inevitabilmente, se uno Scudetto si decide all'ultima giornata, la copertina non può che andare ad uno dei Campioni d'Italia. La scelta sarebbe potuta ricadere su Antonio Conte, deus ex machina di una squadra che è stata letteralmente trasformata dal suo arrivo, o su Scott McTominay, autore del goal che ha sbloccato il match contro il Cagliari svegliando dal torpore un Napoli che iniziava a sentire la pressione dell'Inter. Alla fine, però, la scelta è caduta su Romelu Lukaku, autore del decisivo goal del 2-0 ma, soprattutto, protagonista della stagione azzurra, al pari del già citato McTominay e di Zambo Anguissa.

Lukaku, però, a differenza degli altri, ha dovuto portare sulla schiena anche il carico di ingenerose critiche che, una nutrita schiera di appassionati e addetti ai lavori non gli ha mai risparmiato. "Lento", "Poco decisivo", "Mai incisivo nei big-match", "Impacciato"... tante ne sono state dette sull'attaccante belga che invece, ancora una volta, ha lasciato parlare i fatti.

14 goal (gli stessi di Lautaro, meno soltanto di Retegui, Kean, Lookman e Orsolini), nove, dieci o undici assist a seconda delle fonti: la partecipazione attiva dunque a quasi la metà dei goal realizzati dalla squadra: in una parola, determinante.

Antonio Conte è stato bravissimo a 360 gradi - è giusto ribadirlo - ma senza il suo terminale offensivo preferito, invocato a gran voce proprio dall'allenatore, probabilmente la stagione non si sarebbe conclusa con un trionfo. Perché per il gioco di Conte, un Lukaku è a dir poco fondamentale. Perché, una volta ceduto Osimhen, Lukaku aveva addosso la responsabilità di raccogliere l'eredità del bomber protagonista a suon di goal dello storico Scudetto del 2023. Perché appena partito anche Kvaratskhelia, Lukaku ha fatto da chioccia per i vari Politano, Neres, Raspadori e Simeone, guidandoli in campo e fuori, come un vero fratello maggiore.

Lukaku, ancora una volta, ha messo la sua firma. Pesante e decisiva. E una fetta di Scudetto del Napoli è tutta sua.