Nella giornata di sabato 1 marzo si è tenuto a Belfast l'incontro tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e l'IFAB (International Football Association Board) in cui sono state discusse nuove proposte regolamentari da integrare a partire dalla prossima stagione.

UNICA NOVITÀ - Unica novità rilevante, come riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, è una nuova regola riguardante i portieri: "L'IFAB approva una nuova regola per i portieri a partire dalla prossima stagione. Se il portiere trattiene la palla per più di 8 secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria". Sul sito della stessa IFAB si legge: "L'International Football Association Board (IFAB) ha approvato una serie di modifiche alle regole del gioco per il 2025/26. L'IFAB ha deciso all'unanimità di modificare la regola 12.2 (calcio di punizione indiretto). La modifica prevede che se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi (con l'arbitro che utilizza un conto alla rovescia visivo di cinque secondi), l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria (anziché l'attuale calcio di punizione indiretto per più di sei secondi)".

VAR E COMUNICAZIONI CON GLI ARBITRI - In seguito al 139esimo Annual General Meeting dell'IFAB non è stata invece introdotta nessuna novità riguardante il protocollo VAR. Qualche nuova indicazione anche in relazione alle comunicazioni tra capitani e arbitri, come si legge sul sito dell'IFAB: "In relazione alla regola 3.10 (capitano della squadra), sono state introdotte nelle regole le linee guida per tutte le competizioni che desiderano applicare il principio secondo cui solo il capitano si rivolge all'arbitro in situazioni specifiche, che è stato implementato con successo in un certo numero di competizioni lo scorso anno. L'IFAB ha convenuto che una maggiore cooperazione e comunicazione tra capitani e arbitri, che spesso si trovano ad affrontare dissensi verbali e/o fisici quando prendono decisioni, può contribuire a instillare livelli più elevati di correttezza e rispetto reciproco, entrambi valori fondamentali del gioco. I partecipanti all'AGM hanno sottolineato che gli organizzatori delle competizioni, i giocatori e gli ufficiali di gara dovrebbero collaborare per aderire a queste linee guida".