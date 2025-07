Ascoli ko a Lucca, il patron esonera Di Carlo via Instagram: "Prestazione indegna"

Una notizia che ha dell'incredibile: l'Ascoli perde e l'allenatore Domenico Di Carlo viene esonerato dal patron del club... via Instagram.

E' quanto accaduto in queste ore al club marchigiano dopo la sconfitta contro la Lucchese, che ha decretato la fine del rapporto con Di Carlo dopo pochi mesi.

ASCOLI KO A LUCCA - Nella 24esima giornata della Serie C (girone B), l'Ascoli è caduto sul campo della Lucchese: dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Saporiti, Tremolada ha pareggiato temporaneamente i conti ma dopo pochi minuti Gemignani ha segnato il gol del definitivo 2-1 allo Stadio Porta Elisa. Quinta partita consecutiva senza vittoria per l'Ascoli, fermo a quota 27 punti e con il rischio di essere coinvolto nella lotta salvezza.

ESONERO VIA INSTAGRAM - Nell'immediato post-gara è arrivata la decisione di esonerare Di Carlo. Fin qui nulla di strano, decisamente più inedita la modalità con cui è arrivato l'annuncio. Nessun comunicato ufficiale sul sito o sui canali del club, nessuna intervista post-gara. MassimoPulcinelli, patron dell'Ascoli, ha affidato l'annuncio a una storia su Instagram: "Mister Di Carlo esonerato! Chiediamo scusa ai nostri tifosi! Prestazione indegna". Poche parole che mettono la parola fine al rapporto lavorativo.

Di Carlo, che era arrivato sulla panchina dell'Ascoli lo scorso 27 settembre dopo l'esonero di Massimo Carrera, in 17 gare in bianconero ha ottenuto 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

COMUNICATO ASCOLI - In un secondo momento, è arrivato il comunicato ufficiale dell'Ascoli sul sito del club: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Signor Domenico Di Carlo. Il Club bianconero ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto fino ad oggi e gli rivolge un grande in bocca al lupo".