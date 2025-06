Incredibile Portici: salvo sul campo, ma in Serie D giocherà il Savoia per volontà di Filiberto

Incredibile quello che è successo al Portici, che in questa stagione ha giocato per salvarsi sapendo fin dall’inizio che al prossimo campionato di Serie D al suo posto avrebbe partecipato il Savoia. Tutto per volere della Casa Reale Holding Spa di Emanuele Filiberto, che dopo aver dovuto cedere il titolo del Real Aversa Normanna, adesso trasferirà quello porticese alla squadra di Torre Annunziata.

Come riporta vesuviolive.it, alla fine il principe è riuscito a trascinare in porto il suo piano: acquistare più club possibili fino a quando non avrebbe avuto la possibilità di ‘spostare’ il titolo di uno di questi per portare il suo scudo in Serie D. E così le pagine social del Portici sono state inondate di commenti ironici e di ringraziamento da parte dei tifosi del Savoia, fino a quando è stato lo stesso presidente della holding Nazario Matachione ad annunciare ufficialmente il passaggio di consegne forzato: “Dopo tanti anni di fallimenti calcistici abbiamo raggiunto il secondo obiettivo promesso alla città. Siamo in serie D! Promessa mantenuta!”.