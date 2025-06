Infantino: "Cristiano Ronaldo può giocare il Mondiale per Club. Tratta con più squadre"

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club potrebbe essere più di una semplice tentazione. Il suo Al-Nassr non è tra le 32 squadre partecipanti, ma, in questi giorni, non sono mancate le voci su un suo possibile trasferimento in una delle società che prenderà parte alla manifestazione che prenderà il via il 14 giugno negli Stati Uniti. E, in merito a possibili trattative, è arrivata una conferma anche dal presidente della Fifa Gianni Infantino.



Ospite del noto canale, durante una live sui social del creator, Infantino ha parlato dell'ipotesi di avere CR7 alla prima edizione della nuova competizione:. Qualcuno sta guardando la situazione ed è interessato ad ingaggiare Ronaldo per il Mondiale per Club".Un'apertura a uno scenario che sarebbe affascinante con lui e Messi, di nuovo, nella stessa competizione, dato che l'argentino parteciperà con il suo Inter Miami. Tra le squadre interessate ci sarebberoinseriti nel girone proprio dell'Inter MiamiTutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.