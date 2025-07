Infantino: "Mondiale per Club successo enorme: più di 2 miliardi di entrate. Le escluse? Potevano qualificarsi"

Il presidente della Fifa ha presentato in conferenza stampa i successi di questa edizione, la prima del Mondiale per Club, sia in campo che economici.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è presentato oggi in conferenza stampa nel giorno prima della finalissima del Mondiale per Club che si concluderà domani sera e che vedrà PSG e Chelsea affrontarsi nella finalissima del torneo, per fare il punto e tirare una linea sull'organizzazione della prima edizione di questo torneo che, come confermato dal numero uno della federcalcio globale, è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

SUCCESSO ENORME - "Il Mondiale per Club è stato un enorme, enorme, enorme successo. È iniziata l'era d'oro del calcio".

TIFOSI - "Dicevano che la gente non avrebbe assistito alle partite, ma abbiamo avuto una media di 40mila spettato a partita in questo Mondiale per Club, inclusa la prossima finale".

2 MILIARDI - "Abbiamo generato quasi 2,1 miliardi di dollari di entrate. Quasi tutti questi soldi, circa il 90% è andato al mondo del calcio, ai club, e non solo a quelli che sono stati qui per giocare. 2 miliardi di dollari che equivalgono a quasi 31 milioni di dollari a partita. Nessun altro torneo per club si avvicina a queste cifre".

LE ESCLUSE - "Nnon credo che le squadre fossero scontente di partecipare, abbiamo visto chiaramente il contrario. Mi sarebbe piaciuto avere club come Liverpool, Napoli, Milan, Arsenal, ma bisogna qualificarsi e ci sono diversi criteri. Le opinioni diverse fanno parte del gioco, le accettiamo. Ma difendo quello che la FIFA ha proposto"

MENO IMPEGNI? - "Il calcio è per i calciatori e tutti dobbiamo fare del nostro meglio affinché ci sia un calendario ragionevole, a partire da ogni paese, ogni Confederazione e la FIFA. Ognuno al suo posto. Bisogna evitare così tanti viaggi e questo prolungherebbe il necessario riposo".

TROPPO CALDO - "Posso già dirvi che che il prossimo anno per i Mondiali per nazionali ci saranno gli stadi chiusi in Usa, così da evitare l’eccessivo caldo"