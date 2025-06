Infortunio Calhanoglu, il medico dell'Inter: "Non sembra grave, altri esami al rientro"

Nuove rassicurazioni sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, direttamente dall'Inter: "Non sembra nulla di grave".

A parlare è Piero Volpi, responsabile dell'area medica del club nerazzurro, che ha fornito nuovi aggiornamenti sul centrocampista classe 1994.

Calhanoglu è stato costretto al cambio al 45' di Turchia-Galles per un problema fisico, un fastidio all'inguine, e ha fatto scattare un campanello d'allarme in casa Inter, con il giocatore rimasto ugualmente con il gruppo a disposizione di Vincenzo Montella in vista della prossima partita di UEFA Nations League con il Montenegro (martedì 19 novembre, ore 20.45).

INFORTUNIO CALHANOGLU, PARLA IL MEDICO DELL'INTER - Nella serata di ieri erano arrivate prime rassicurazioni e a confermarle ci ha pensato Piero Volpi. Il responsabile dell'area medica dell'Inter è intervenuto a 'La Politica nel pallone' su Radio Rai Gr Parlamento e ha spiegato: "Siamo in contatto con i responsabili dell’area medica della Turchia e con i dirigenti, fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente grave. Al rientro faremo un altro accertamento. Speriamo che i tempi siano i più brevi possibili perché è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero avere sempre a disposizione".

COME SARA' GESTITO CALHANOGLU - Calhanoglu, come rivelato dalla Federazione calcistica turca, ieri non ha preso parte alla seduta di allenamento agli ordini di Vincenzo Montella e ha iniziato le cure del caso per il problema riportato all'inguine.

Non sembra nulla di grave, come confermato da Volpi, ma è ovviamente in dubbio la sua presenza nella sfida di martedì contro il Montenegro e non solo. La sensazione è che Hakan non verrà rischiato dall'Inter nella prossima sfida di campionato contro il Verona alla ripresa del campionato (al Bentegodi, sabato 23 novembre, ore 15), più probabile un recupero e un ritorno a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di Champions League contro il Lipsia (a San Siro, martedì 26 novembre, ore 21) o al più tardi per la trasferta di Firenze in Serie A (domenica 1 dicembre, ore 18).