La sconfitta in Champions contro il Liverpool ha lasciato tutto il Milan con il fiato sospeso. Non tanto per il risultato - i rossoneri hanno perso 1-3 nel debutto stagionale in Europa - quanto per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese è stato sostituito poco dopo l'inizio del secondo tempo per infortunio sul risultato di 2-1 per il Liverpool (vantaggio di Pulisic, pareggio di Konaté e sorpasso firmato van Dijk): uscito in lacrime, è stato sostituito dal classe 2005 Lorenzo Torriani al debutto assoluto in Champions League.

INFORTUNIO MAIGNAN, COS'E' SUCCESSO - Non è stata una serata tranquilla per Maignan, che poco dopo il gol di Pulisic arrivato al 3' si tocca il quadricipite destro prima di accasciarsi a terra. Primo allarme. Entra in campo lo staff medico ma il portiere stringe i denti e decide di rimanere in campo. Qualche minuto dopo rimedia un colpo al collo del piede sinistro ma resiste ancora, all'inizio della ripresa si scontra con Tomori che intervenuto in scivolata ha colpito fortuitamente il compagno di squadra.

INFORTUNIO MAIGNAN, COSA FILTRA PER IL DERBY - La disperazione di Maignan al momento della sostituzione ha fatto pensare al peggio, ma il giorno dopo la gara di Champions l'allarme è già rientrato: da Milanello filtra ottimismo in vista del derby, Maignan dovrebbe recuperare dal problema fisico e se non dovessero esserci novità clamorose il portiere francese sarà regolarmente in campo per la gara contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro alle 20.45.