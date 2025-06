Infortunio Orsolini, le parole di Italiano: “Sentiva già fastidio”

All’esordio stagionale in Coppa Italia il Bologna ha vinto senza problemi contro il Monza, ha superato gli ottavi di finale con un secco 4-0 avanzando ai quarti dove affronterà una tra Atalanta e Cesena. Nel post partita l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha commentato così la prestazione della squadra: “Sono contento dell’approccio che abbiamo avuto dall’inizio. Tutti i ragazzi hanno affrontato bene questa partita e sono felice perché volevamo andare avanti in Coppa Italia”.

BOLOGNA, POKER AL MONZA IN COPPA ITALIA

LE CONDIZIONI DI ORSOLINI - L’unico aspetto negativo della serata è l’infortunio di Riccardo Orsolini, sostituito pochi minuti prima dell’intervallo e ora in dubbio per la prossima partita di campionato contro la Juventus: “Orsolini sentiva già fastidio a una vecchia cicatrice, speriamo sia quella - ha detto l’allenatore - Ferguson invece ha bisogno di tempo per tornare al 100%: ha avuto un fastidio dietro, ma il ginocchio è a posto. Dallinga ha sentito un fastidio al polpaccio durante la rifinitura di ieri, stamattina ha provato ma non se l’è sentita di giocare”.

BOLOGNA, CORI DEI TIFOSI CONTRO THIAGO MOTTA

VERSO LA PARTITA CON LA JUVENTUS - Archiviata la vittoria col Monza in Coppa Italia, Italiano volta pagina e pensa alla prossima partita di campionato, in programma contro la Juventus sabato 7 dicembre alle 18: “Ora avanti così, con fiducia ed entusiasmo. La prossima è una partita importante, da qui alla fine abbiamo tanti impegni. La Juve è una squadra forte, si è rafforzata molto e so che la città ci tiene. Da giovedì inizieremo a preparare bene la partita, contro le grandi dobbiamo alzare l’asticella”.