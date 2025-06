Dopo il ko di Acerbi, in casa Inter si ferma anche Benjamin Pavard. I nerazzurri hanno affrontato la gara di Champions contro il Lipsia senza il centrale ex Lazio, Simone Inzaghi ha mandato in campo il difensore francese che nei minuti finali del primo tempo è stato costretto al cambio per infortunio. Era il 44’ con il punteggio sull’1-0 per l’Inter dopo un autogol di Lukeba (la partita finirà così), al suo posto è entrato Bisseck al quale era stato preferito proprio Pavard nel ruolo di braccetto destro.

INFORTUNIO PAVARD, LE PAROLE DI INZAGHI

INTER-LIPSIA, L’INFORTUNIO DI PAVARD - Per l’ex difensore del Bayern Monaco si tratta di un problema muscolare subìto cercando l’anticipo tra Openda e Kampl a centrocampo, ma la gamba sinistra gli è rimasta tesa e il piede piantato nel terreno di San Siro. Pavard si è fermato con una smorfia di dolore, toccandosi subito i flessori della coscia sinistra; poi si è steso a terra chiedendo l’intervento dello staff medico, che ha preferito consigliare la sostituzione immediata a Inzaghi nonostante mancasse poco all’intervallo.

INFORTUNIO PAVARD, IL COMUNICATO - Gli esami svolti a due giorni dall'infortunio hanno evidenziato una lesione, come riporta un comunicato ufficiale dell'Inter: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

INFORTUNIO PAVARD, QUANTE E QUALI PARTITE SALTA CON L’INTER - Secondo le prime indiscrezioni il francese dovrà stare fermo 2/3 settimane prima di tornare al 100%. Non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di domenica 1º dicembre a Firenze contro la squadra di Palladino, e salterà anche quella successiva del 6 dicembre contro il Parma. La sensazione è che possa saltare anche le gare con il Bayer Leverkusen (10 dicembre) e con la Lazio (16 alle 20.45).

INFORTUNIO PAVARD, QUANDO TORNA - La speranza dell'Inter è quella di riavere a disposizione Pavard per la prima partita stagione di Coppa Italia che i nerazzurri giocheranno contro l'Udinese il 19 dicembre a San Siro. L'ex Bayern Monaco però non verrà rischiato da Inzaghi se non sarà al 100%; se non dovesse farcela a recupare per quella partita potrebbe rientrare il 23 dicembre in casa contro il Como nell'ultimo turno prima di Natale.