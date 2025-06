Inghilterra, Foden fuori dai convocati: "Ho chiesto di fermarmi per ritrovare me stesso"

Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Andorra e per l'amichevole successiva contro il Senegal. Non c'è a sorpresa il trequartista del Manchester City Phil Foden, protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative.

La motivazione di questa esclusione, però, non è tecnica: è stato lo stesso numero 47 dei Citizens a dare una spiegazione parlando al Manchester Evening News: "L’anno scorso ho giocato come trequartista centrale e sono stato nominato come miglior calciatore assoluto della Premier League. Poi sono andato agli Europei e mi hanno schierato nel ruolo di esterno sinistro: è stato difficile per me adattarmi, ma soprattutto è stato difficile incidere sulle partite. Mi sono sentito frustrato, poi abbiamo perso la finale e sono tornato subito al City per aiutare la squadra. Ed è stato un momento difficile, perché".

"Gioco a calcio da quando avevo cinque anni, e ogni giorno spingo al massimo in allenamento per cercare di migliorare sempre, di rendere al meglio. Però a inizio stagione davvero non riuscivo a fare ciò che ho sempre fatto, c’erano momenti in cui mi innervosivo molto e la situazione peggiorava. Il mio corpo e soprattutto la mia mente erano affaticati: per me il calcio è una questione di testa ed era evidente che qualcosa non funzionava come al solito".

"Normalmente non vedo l’ora di andare in campo, ma quando sono tornato dagli Europei ho accusato dei problemi fisici e mentali. Ho dovuto fare i conti con questa situazione, ho iniziato la stagione in maniera lenta, negativa, giocando male. Ho chiesto di fermarmi, avevo bisogno di recuperare, di ritrovare me stesso. Adesso sto tornando lentamente ai miei livelli, ma è stato un periodo veramente difficile".