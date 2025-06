Insulti e minacce alla moglie di Calvert-Lewin dell'Everton: il comunicato della società

La moglie di Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese in scadenza di contratto con l'Everton, è stata bersagliata da insulti razzisti e misogini, oltre che da minacce, dopo aver espresso attraverso i social l'idea che il contributo del marito sia stato sottovalutato in sede di rinnovo dai Toffees. Sono arrivate parole di ferma condanna da parte del club attraverso un comunicato ufficiale:

"L'Everton Football Club condanna fermamente le minacce, gli insulti razzisti e misogini indirizzati ai danni della moglie di Dominic Calvert-Lewin sui social media. Questo comportamento intimidatorio non è solo profondamente doloroso e angosciante, ma è anche criminale e non rappresenta i valori dell'Everton o della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori. Il Club adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di comportamento discriminatorio e offensivo. Stiamo collaborando a stretto contatto con la polizia del Merseyside e la Premier League per garantire che i responsabili vengano identificati e ritenuti responsabili delle loro azioni. Minacce o abusi di qualsiasi tipo, sia online che di persona, sono assolutamente inaccettabili e non trovano posto nel nostro sport né nella società. Il Club esorta chiunque veda o subisca tali comportamenti a segnalarli immediatamente alle autorità e alle piattaforme social pertinenti. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto a Dominic e alla sua famiglia".

Calvert-Lewin, 25 presenze, 3 reti e 2 assist in Premier League in questa stagione coronata con la salvezza, è stato avvicinato anche al mercato italiano nella sessione invernale all'inizio del 2025, con la Fiorentina e il Milan tra le squadre più menzionate. Si tratterà sicuramente di un parametro zero interessante nell'imminente sessione estiva.