Inter, la coppa Scudetto del 2006 è arrivata in sala trofei. 18 anni dopo Marotta la porta da Moratti

Al nono piano di viale della Liberazione, tra i numerosi trofei vinti dal club nerazzurro, è stato posizionato anche un trofeo che finora nessuno aveva richiesto alla Lega di Seria A: parliamo della Coppa dello scudetto 2005-2006, quello revocato alla Juventus per Calciopoli e assegnato a tavolino all’Inter. Per anni quel posto in bacheca è rimasto vacante, l’unica Coppa fatta produrre dalla Lega era stata consegnata alla Juventus e di conseguenza il club nerazzurro non ne aveva una da esporre in sala trofei. In parole povere, la vittoria di quello scudetto era inserita solo nell’albo d’oro.

LA RICHIESTA DI MAROTTA - A distanza di anni l’Inter ha deciso di colmare questo vuoto, se ne è occupato Marotta in prima persona e la Lega di A ha ovviamente accolto la rimostranza facendo produrre una seconda Coppa, poi consegnata nelle mani dei nerazzurri, che così hanno potuto esporla.

PORTATA DA MORATTI - Ma non è tutto, dopo aver ricevuto il riconoscimento, per conto dello stesso Marotta, un uomo dell’Inter si è recato da Massimo Moratti, affinché l’ex presidente nerazzurro potesse abbracciare un trofeo che ha sempre sentito suo. Un gesto simbolico. Da quest’anno la bacheca dell’Inter può vantare una coppa in più, quella dello scudetto 2005-2006 consegnata nelle mani dei nerazzurri, che così hanno potuto esporla.