Inter a fine ciclo, chi parte: da Taremi ad Arnautovic e Frattesi, e occhio alle offerte per i big nerazzurri

La clamorosa sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain può segnare uno spartiacque per l'Inter, segnando la fine di un ciclo e la ripartenza per una nuova fase. Il primo step da affrontare nel mondo nerazzurro è ovviamente quello legato alla figura di Simone Inzaghi, l'allenatore in scadenza di contratto fra un anno, il 30 giugno del 2026: il tecnico piacentino e il club si vedranno nelle prossime ore, le riflessioni sono in corso da ambo le parti.

Passando al parco giocatori, la finale di Champions League persa per 5-0 dall'Inter contro il Paris Saint Germain a Monaco di Baviera può rappresentare la fine dell'avventura nerazzurra anche per alcuni elementi della rosa.

SCADENZA 2025 - Innanzi tutto, guardando ai calciatori in scadenza il 30 giugno del 2025, non saranno rinnovati i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che lasceranno l'Inter. In dubbio, invece, la posizione di Stefan de Vrij, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 ma con un'opzione di rinnovo da parte del club. Un mese fa, l'agente del difensore olandese, Federico Pastorello, si era detto sicuro del rinnovo del suo assistito. Vedremo se l'esito della finale di Champions cambierà i piani nerazzurri. Scadrà il 30 giugno anche il prestito di Nicola Zalewski dalla Roma all'Inter, con diritto di riscatto da parte dei nerazzurri a 10 milioni di euro: con tutta probabilità il polacco verrà riscattato.

SCADENZA 2026 - Passando ai giocatori in scadenza nel 2026, invece, considerata l'età media avanzata, l'Inter valuterà attentamente le situazioni di Yann Sommer (36 anni), Matteo Darmian (35 anni), Henrikh Mkhitaryan (36 anni) e Francesco Acerbi (37 anni). Non è detto che tutti saranno ai blocchi di partenza della stagione 2025-26.

TAREMI E FRATTESI - Affrontando il capitolo dei giocatori con contratti con scadenza più lunga, ma che l'Inter potrebbe pensare di mettere sul mercato, occhio soprattutto ai profili di Mehdi Taremi (scadenza nel 2027), autore di una deludente prima stagione a Milano, e di Davide Frattesi (scadenza nel 2028), che in diverse fasi della sua esperienza nerazzurra ha manifestato il desiderio di avere più spazio.

I BIG - Infine, occhio ad eventuali offerte per i big della rosa, pensiamo ad esempio a Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni. In questi casi, come è sempre stato, la politica del presidente Beppe Marotta e dell'Inter è sempre la stessa: l'offerta per il club deve essere davvero irrinunciabile, e deve essere comunque accompagnata dalla volontà del giocatore di cambiare aria.

