Inter-Acerbi, potrebbe essere addio: rapporti tesi ma nulla è ancora deciso

L’eroe della semifinale contro il Barcellona potrebbe essere ai saluti. Prestazioni top e rapporto con Inzaghi lo avevano reso un intoccabile ma adesso il futuro è in discussione e nel suo contratto potrebbe esserci una clausola rescissoria.

Franceso Acerbi si o no? Nell’ottobre, dal 2024 dal club di viale della Liberazione, è stata diffusa informalmente una notizia che riguarda sia il contratto dell’ex Lazio che quello di Darmian: nell’accordo firmato da entrambi i calciatori, infatti, ci sarebbe una clausola che consentirebbe all’Inter di interrompere unilateralmente il rapporto lavorativo dietro pagamento di una penale da 500 mila euro. Questione che però mai nessun interessato ha pubblicamente chiarito in via ufficiale mediante mezzo stampa e che negli ultimi giorni riemerge perché sia l’Inter che Francesco Acerbi stanno riflettendo in merito al futuro.

RAPPORTI TESI -Il difensore è sempre stato uno scudiero di Simone Inzaghi, l’ex tecnico nerazzurro lo aveva chiesto e in seguito ne ha fatto l’uomo spogliatoio. Francesco Acerbi e altri 10, solitamente la formazione di Inzaghi partiva così, se il difensore offriva garanzie. Ma tra l’Inter e Acerbi non c’è mai stato lo stesso rapporto che c’era tra il calciatore e l’allenatore e adesso che Inzaghi non c’è più è naturale che possa diventare necessario fare nuove considerazioni, anche perché in passato non sono mancati momenti di tensione, specie quando Il calciatore ha deciso di affidare la propria guarigione degli infortuni a professionisti esterni all’Inter. Qualche crepa nel rapporto si è creata e inoltre Chivu, il nuovo allenatore, sta chiedendo con gran forza Giovanni Leoni, il difensore del Parma dal costo del cartellino molto elevato.

SUGGESTIONE AL-HILAL - È chiaro che lì in mezzo si renderebbe necessario fare spazio e siccome l’altro centrale (de Vrij) è più giovane, i saluti potrebbero essere rivolti proprio a Francesco Acerbi. Per lui si era parlato dell’interesse dell’Al-Hilal, con un conseguente e un suggestivo ritorno da Inzaghi, ma per adesso sia lato calciatore che lato arabo smentiscono questa possibilità. Però siamo solo a inizio mercato e per oltre un mese anche la voce Acerbi-Inter fu smentita da tutti i diretti interessati.Sta di fatto che il futuro del difensore non è più scontato come poteva sembrare qualche mese fa, sia lui che l’Inter si guardano intorno, ma entrambi devono capire ancora se conviene realmente salutarsi.