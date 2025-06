Inter, Acerbi si arrabbia con un tifoso del PSG: "Barcola? Preso per il culo no" VIDEO

La finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera lo scorso 31 maggio è una ferita ancora aperta per tutti gli interisti, compresi i calciatori nerazzurri.

Dal ritiro negli Stati Uniti al Mondiale per Club, Francesco Acerbi è stato protagonista di un curioso episodio. Il 37enne difensore italiano dell'Inter ha risposto così a un tifoso del PSG: "Io sono serio, ma preso per il culo no. Esco da lì… Acerbi-Barcola no, non mi piace. Perché io sono matto e ti sfondo di botte".

Per la cronaca il francese Bradley Barcola ha servito l'assist per il goal del 5-0 segnato da Senny Mayulu a quattro minuti dal novantesimo.