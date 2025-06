Inter, Acerbi si ferma per una decina di giorni: l'esito degli esami, quando può rientrare

per il difensore dell'Inter, uscito per infortunio nei primi minuti della partita di sabato scorso contro il Verona, al “Bentegodi”. Questo il comunicato diffuso dal club nerazzurro: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

QUANDO TORNA - Acerbi salterà ovviamente la partita di domani di Champions League contro il Lipsia e dovrebbe saltare anche il successivo impegno di campionato contro la Fiorentina. L'Inter confida di riaverlo per l'impegno del 6 dicembre contro il Parma ma non è ancora del tutto escluso che il difensore ci sia già a Firenze. Acerbi in stagione ha già messo assieme 11 partite e un assist nonostante dei fastidi muscolari che già in precedenza l'avevano fermato.

CHI AL SUO POSTO - Con Acerbi ai box per qualche gara, il suo posto al centro della difesa verrà preso da Stefan De Vrij. L'olandese è già entrato per l'ex Milan a Verona dove ha anche ritrovato la rete. Il centrale permette a Inzaghi di non perdere qualità in impostazione e soprattutto in marcatura per due gare in cui dovrà tenere a bada centravanti in forma come Kean e Sesko. Non si tratta però dell'unica soluzione che ha disposizione l'allenatore nerazzurro. In mezzo al terzetto difensivo, si sono destreggiati già Bastoni, Bisseck e all'occorrenza Pavard.