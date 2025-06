Rosa Inter 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

La stagione dell’Inter non è ancora terminata ma in seno ai nerazzurri sono stati tantissimi i cambiamenti che fanno percepire il Mondiale per Club come un torneo più legato alla prossima stagione che a quella ancora in corso, se non altro anche perché prende il via una nuova era, quella di Cristian Chivu, l’allenatore che sostituirà sulla panchina nerazzurra il partente Simone Inzaghi. Nuovo tecnico, vecchio sistema di gioco, almeno per quanto riguarda le battute iniziali, anche per non perdere certi codici acquisiti nel corso di un quadriennio che ha portato l’Inter a essere primo nel ranking UEFA. E poi anche per sfruttare al meglio le caratteristiche di alcuni calciatore chiave che in un altro modulo non riuscirebbero ad esprimersi sugli stessi livelli.

È anche una questione di rosa, in effetti tutto è stato costruito per far fronte alle esigenze di Inzaghi e anche i primi due acquisti (Sucic e Luis Henrique) erano stati concordati con il tecnico uscente. Ancora una volta l’Inter punterà sulla forza dello zoccolo duro e il gruppo non dovrebbe subire variazioni considerevoli, a partire dal reparto dei portieri, letteralmente inalterato rispetto a una stagione fa, con Sommer che partirà ancora una volta come titolare.

BISSECK SUL MERCATO - Anche in difesa sembra valere lo stesso ragionamento: de Vrij e Acerbi sono stati entrambi confermati (almeno per il momento) e l’acquisto di un giovane che possa prendere in mano le redini del presente e del futuro della retroguardia nerazzurra sembra rimandato alla prossima stagione. Sul mercato c’è Bisseck, un calciatore che quest’anno è stato molto discusso ma uno dei pochi in rosa ad avere un buon mercato attorno a se. I bassi costi per l’ingaggio e il contenuto prezzo del cartellino (circa 7 milioni) fanno si che il tedesco possa essere un profilo molto interessante. Come braccetto di destra il titolare sarà ancora Pavard, con Bisseck e Darmian alle spalle. I due centrali, come detto saranno de Vrij e Acerbi, mentre i braccetti di sinistra saranno Bastoni e Carlos Augusto.

C’È FOLLA A CENTROCAMPO - A centrocampo in questo momento c’è un po’ di affollamento, l’arrivo di Sucic aggiunge un nuovo elemento al reparto ed effettivamente bisognerà capire in fretta le intenzioni di Davide Frattesi. Il futuro del calciatore romano sembrava scontato, ma con l’addio di Inzaghi c’è chi è pronto a scommettere sul fatto che alla fine ogni discorso può considerarsi ancora aperto. Di sicuro in viale della Liberazione stavano pensando a una sua cessione e ne avevano parlato anche con l’agente del calciatore, vedremo come si svilupperà la situazione, ma lui resterebbe la riserva di Barella come mezzala di destra, mentre Sucic, Mkhitaryan e Zielinski affollano un po’ il reparto della mezzala a sinistra. Sempre in mediana c’è il possibile ritorno di Fabbian: l’Inter potrebbe riscattarlo dal Bologna e metterlo nuovamente sul mercato: i prossimi giorni saranno indicativi a tal proposito. Così come sarà necessario scegliere il futuro di Aleksandar Stanković, centrocampista classe 2005 che piace sia in Germania che in Italia. In ogni caso, l’Inter non vuole perderne il controllo. Senza dimentica Asllani, vice di Calhanoglu, dato in uscita da diverse settimane.

ATTACCO IN STAND-BY - L’attacco è il reparto più in difficoltà, anche per l’avvio di questo Mondiale per Club: Lautaro e Thuram sono nuovamente i due calciatori su cui bisognerà fondare ogni speranza, alle loro spalle non c’è letteralmente nessuno perché a Taremi non è ancora stato dato il permesso di raggiungere l’America, mentre Pio Esposito è infortunato e pare possa averne fino alla seconda parte del torneo. Rimane l’altro Esposito, Sebastiano, che si è già messo a disposizione di Cristian Chivu. Il nome più caldo sul mercato, invece, è sempre quello che conduce a Bonny del Parma.

