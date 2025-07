Inter, Akinsanmiro non torna alla Sampdoria: c'è il Pisa

Il centrocampista è tornato dal prestito alla Sampdoria ed è alla ricerca di una nuova squadra: c'è il Pisa

In casa Inter è tempo di cessioni e fra i tanti giocatori in uscita c'è anche chi in nerazzurro ci è tornato dopo un prestito ritenuto non del tutto positivo nella passata stagione. Si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista centrale nigeriano classe 2004 che ha chiuso l'annata 2024/25 con 35 presenze 1 goal e 1 assist in Serie B con la maglia della Sampdoria.

NON TORNA ALLA SAMPDORIA - Il trasferimento in liguria era stato concluso in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro non esercitato da parte del club blucerchiato che però continua a monitorare la sua situazione per un eventuale nuovo prestito che ad oggi non è percorribile. L'Inter però può lasciarlo partire, ma insieme al ragazzo sta ragionando su un'idea diversa.

PROGETTO IN SERIE A O IN UN CAMPIONATO ESTERO - Akinsanmiro vuole un progetto importante che possa essere o in Serie A o in un massimo campionato estero. Con l'Inter il contratto scadrà il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, per un prestito servirà prima un rinnovo.

IL PISA LO VUOLE - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su di lui ha messo gli occhi il Pisa e l'Inter è pronto a lasciarlo partire alle stesse cifre e condizioni con cui era previsto l'eventuale riscatto con la Sampdoria. 2,5 milioni per la valutazione del cartellino e 3,5 per un eventuale riscatto nella prossima stagione.