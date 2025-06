Inter, al via il progetto Under 23: nome, raduno e staff di Vecchi, tutto quello da sapere

L’Under 23 dell’Inter è pronta a decollare, i nerazzurri hanno stilato il programma che darà il via alla stagione di questa nuova squadra, un progetto fortemente voluto per allinearsi anche agli altri club che sono partiti con un po’ di anticipo. Da ieri è divenuta ufficiale la separazione tra Stefano Vecchi e il Vicenza, una risoluzione consensuale che porterà il tecnico sulla panchina dell’Inter. Vecchi radunerà tutti ad Appiano Gentile per il ritiro che partirà il 14 luglio. I nerazzurri trascorreranno i primi giorni in Pinetina per poi spostarsi a Riscone di Brunico, luogo cui il club nerazzurro è storicamente legato (anche l’Inter del Triplete ha svolto lì il ritiro).

LO STAFF - Stefano Vecchi si porterà con sé parte dello staff che ha avuto al Vicenza, con lui ci saranno infatti Omar Danesi come secondo, mentre Alessandro Ciullini e Paolo Castelli saranno rispettivamente preparatore atletico e preparatore dei portieri. Il ruolo di Match analyst dovrebbe essere ricoperto da Matia Costigliolo.

GRUPPO SQUADRA - Vige estremo riserbo sul nome che verrà attribuito alla squadra, le ipotesi al vaglio erano due o tre e non è escluso che alla fine si possa preferire un classico “Inter Under 23”. Per quanto riguarda il gruppo squadra, invece, si partirà dai calciatori che quest’anno hanno fatto parte della Primavera: Spinaccè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiou, Re Cecconi, Aidoo, Motta e Venturini dovrebbero rappresentare la base della rosa che comporrà l’Under 23. Poi ci sarà anche qualche rientro come quello di Issiaka Kamate. La rosa verrà completata con calciatori d’esperienza che conoscono la categoria. Per quanto riguarda invece Cocchi e De Pieri, i due talentini messi in mostra proprio dalla Primavera, dovrebbe uscire entrambi per andare a giocare in prestito.