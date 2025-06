Inter, allarme Pio Esposito: non si è allenato. Chivu recupera Thuram

L'Inter è finalmente atterrata a Charlotte dove al Bank of America Stadium affronterà il Fluminense nella serata italiana di lunedì per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo un giorno di riposo e uno di viaggio la squadra è finalmente tornata ad allenarsi agli ordini di Cristian Chivu, ma per l'allenatore interista sono arrivate due notizie contrastanti dall'infermeria per il reparto d'attacco e che riguardano Pio Esposito e Marcus Thuram.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Il centravanti classe 2005 italiano, che giustamente si è preso le prime pagine dopo la vittoria contro il River Plate arrivata anche grazie al suo goal che ha sbloccato la gara, era stato costretto al cambio nei minuti finali ufficialmente perché, come detto da Chivu nel post-partita, letteralmente "stremato". Oggi però la punta ex-Spezia, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport,che lo sta bloccando.

RECUPERATO THURAM - Buone notizie arrivano invece dal centravante francese che, dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo della gara d'esordio pareggiata contro il Monterrey, si era dovuto fermare a sua volta per un affaticamento muscolare alla coscia. Thuram ha smaltito il suo infortunio ed è a tutti gli effetti recuperato così da poter scendere in campo, anche dal 1' contro il Fluminense.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui