Inter, anche Idzes per il dopo Acerbi-De Vrij. La conferma dell'agente e le cifre

L'Inter 2025/2026 si rifarà necessariamente il look. La scelta della nuova proprietà Oaktree è di tirare un sorta di linea netta rispetto al passato e le strategie di mercato cambieranno e di molto con l'addio all'acquisto di giocatori molto in là con l'età anche se a parametro zero e puntando all'acquisto, anche spendendo per i cartellini, di giocatori più giovani, con ingaggi bassi e alta possibilità di rivendita futura. In quest'ottica, guardando al futuro della difesa dove a fine stagione uno fra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi dirà addio, va registrato l'interesse per Jay Idzes.

CONTATTI IN CORSO - Centrale difensivo classe 2000 di proprietà del Venezia, Idzes rientra al 100% nei nuovi parametri del club nerazzurro. Cresciuto in Olanda sa impostare da dietro anche se non è la sua arma migliore. Fisico imponente (è alto oltre 1 metro e 90), ha in tutta la stagione giocato sia da perno centrale sia da braccetto di sinistra nella linea a 3 pur non essendo mancino. L'Inter lo ha seguito dal vivo al Penzo contro il Napoli e ha già avviato contatti con il suo entourage.



L'AGENTE CONFERMA - Che il giocatore sia nella lista dell'Inter è ormai noto, che i contatti siano stati positivi lo ha invece confermato l'agente del giocatore, Bilal Achenteh, che ai microfoni di inter-news ha ribadito come attorno al giocatore ci sia un mercato molto attivo: "Sì, siamo in contatto con l'Inter, ma non solo. Non ci sono soltanto Inter e Atalanta". Oltre alle due squadre nerazzurre, anche il Milan è sul centrale olandese, ma con passaporto indonesiano.

QUANTO COSTA -Arrivato a parametro zero nel corso dell'estate 2023 dopo aver detto addio ai Go Ahead Eagles, Idzes per il Venezia rappresenta una opportunità di plusvalenza sicura e totale. Il prezzo oggi sta salendo sia per le sue prestazioni sia per la crescente concorrenza che c'è per lui, ma il costo potrebbe cambiare in base a come finirà la stagione dei nero-arancio-verdi.

RAPPORTI OTTIMI - L'Inter parte da una posizione di vantaggio dato che con il Venezia i rapporti sono più che ottimi. Nelle ultime campagne acquisti, infatti, sono tanti i giocatori, da Stankovic, ad Oristanio passando per Radu, che sono passati da Milano alla Laguna. La scorsa estate il forcing du provato dai nerazzurri per Tessmann, finito poi al Lione, oggi con Idzes l'asse potrebbe riproporsi.

