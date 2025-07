Inter, ancora emergenza a centrocampo: per Calhanoglu risentimento al polpaccio

L’Inter che scenderà in campo contro il Bologna dovrà affrontare ancora l’emergenza a centrocampo, visto che né Mkhitaryan né Calhanoglu sembrano pronti per essere aggregati al gruppo. Per il centrocampista armeno non si tratta di uno stop lungo, gli esami hanno escluso lesioni e di conseguenza potrebbe rientrare in gruppo tra mercoledì e giovedì, mentre si è acceso un piccolo campanello d’allarme attorno a Calhanoglu, secondo quanto raccolto dalle indiscrezioni.

NUOVO PROBLEMA ? - Infatti pare che dopo il problemino di lieve entità agli adduttori, il centrocampista abbia accusato un fastidio al polpaccio. Dal club non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali ma nelle prossime ore potrebbe essere necessario approfondire la questione. Sì attendono dunque sviluppi, ma intanto c’è da pensare al Bologna e per Inzaghi le scelte sono tutt’altro che banali adesso. Nei piani iniziali era previsto riposasse Barella, ma con anche Calhanoglu fuori si complicano i piani.

IL COMUNICATO - La conferma l'ha data poi l'Inter con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall'elongazione all'adduttore destro.

Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.