Inter: Arnautovic non è ancora al meglio, Taremi favorito su Correa contro il Milan

Nonostante dalle prove di formazione della vigilia sembrava che Simone Inzaghi volesse giocarsi la semifinale di ritorno di Coppa Italia affidandosi agli uomini migliori, l'allenatore nerazzurro potrebbe optare per diversi cambi, anche a causa di alcune defezioni.

Arnautovic infatti non è ancora al meglio, il mal di schiena tormenta l'austriaco da qualche giorno, rendendo i suoi allenamenti poco intensi. Zielinski e Dumfries si sono allenati a parte con i ragazzi della Primavera, sotto lo sguardo interessato del Dottor Piero Volpi, che ha intrattenuto un fitto dialogo con il direttore sportivo, Piero Ausilio.

Thuram, invece è fermo per un problema muscolare a carico dell'adduttore della coscia sinistra e nel mirino, per quanto riguarda la data del suo recupero, ha messo la partita contro la Roma, gara che potrebbe vedere tra i convocati anche Zielinski e Dumfries.

Per quanto riguarda le scelte puramente tecniche, le novità potrebbero essere quella tra i pali, con Martinez al posto di Sommer ma non solo: con Bisseck e De Vrij che potrebbero far rifiatare Pavard e Acerbi e Asllani che potrebbe dare un turno di riposo a Calhanoglu.

LA PROBABILE FORMAZIONE - INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.