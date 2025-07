Inter, attorno al 20 luglio parte la nuova stagione: il test con l'Under 23 e il programma

La sconfitta contro il Fluminense sancisce ufficialmente l’eliminazione dei nerazzurri dal mondiale per club e la fine della stagione 2024-25. Adesso tre settimane di ferie, poi l’Inter si ritroverà ad Appiano dal 20 luglio in poi.

Adesso si può dire: la vecchia stagione è finita. Si, perché il Mondiale per Club apparteneva ancora a quella precedente e Cristian Chivu ci aveva tenuto a precisarlo più volte anche prima che il torneo americano prendesse il via. Il Fluminense ha aggiunto una nuova pagina al libro delle delusioni, certo, niente di paragonabile con la finale di Champions ma se a fine partita Lautaro Martinez ha avvertito l’esigenza di scagliarsi contro la svogliatezza di qualcuno, allora sicuramente c’è del rammarico che andrà smaltito in casa Inter.

3 SETTIMANE DI FERIE - E allora quale modo migliore se non quello di partire, lasciarsi tutto alle spalle e andarsi a ricaricare con circa tre settimane di vacanze? Questo è il periodo di sosta su cui potranno contare adesso i nerazzurri, con il rientro previsto ad Appiano attorno al 20 luglio. A tal proposito non è ancora stata comunicata una data certa ma si sa che si inizierà con gruppi scaglionati: prima dovranno presentarsi i nuovi acquisti e tutti quelli che hanno anticipatamente lasciato il ritiro americano, alla spicciolata arriveranno poi anche gli altri.

AMICHEVOLI - Poi c’è il capitolo che riguarda le amichevoli estive: il programma nerazzurro finora stilato non prevede ancora match estivi ma l’Intenzione sembra quella di rimanere in Italia, senza spostarsi troppo come invece accaduto negli ultimi anni. L’unica amichevole finora prevista ad agosto, ma comunque segnata con un bell’asterisco sul programma, è quella contro l’Inter Under 23. Per il resto si proverà a fare pochi chilometri: Sassuolo, Cremonese e Parma possono essere idee da sviluppare.