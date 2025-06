Inter-Barcellona, la partita nella partita di Beppe Bergomi: le accuse e le lacrime al commento

Agonica, sorprendente, appassionante fino all’ultimo. Inter-Barcellona è stato questo e molto altro e ha fatto emozionare e saltare dalla sedia non solo i tifosi ma anche chi si trovava a doverla commentare per la tv. Stiamo parlando dell’ex capitano nerazzurro, Giuseppe Bergomi, in compagnia di Fabio Caressa per Sky Sport. Quella dello Zio è stata davvero una partita nella partita.

Dopo un lungo prepartita in cui ha sviscerato i temi della gara, Beppe Bergomi si è subito calato nel match e, per tutti i 120’ ha commentato a modo suo quanto stesse accadendo a San Siro. Soprattutto nel finale e con un risultato che stava iniziando a sorridere all’Inter, la sua gioia è esplosa, insieme alla rabbia. "Ma Dumfries è davanti, ma non c'è niente. Che non si inventino niente. Questo gol è regolarissimo. È tutta la partita che si lamentano! Questi del Barcellona si stanno lamentando fin dal primo fischio dell'arbitro!”, ha detto dopo il goal di Francesco Acerbi e le proteste degli ospiti per un fallo precedente di Dumfries, non ravvisato da Marciniak.

A risultato acquisito poi tutte le emozioni della gara lo hanno portato a vivere un breve momento di commozione, come si percepisce dall’audio da San Siro. Non è la prima volta che, dopo vittorie del genere, il commentatore si lascia andare a momenti molto umani come questi. Era già successo dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia, quando al commento c’era proprio la stessa coppia, o quando si era trovato a dover commentare in collegamento per Sky la morte del suo amico ed ex compagno Brehme. Questa volta le emozioni erano solamente positive e gli hanno un po’ rotto la voce, tanto che il suo collega in cabina ha chiuso il collegamento in diretta e mandato in onda la pubblicità.