Inter, Bastoni: "Abbiamo questi black-out, non chiudiamo le partite"

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino: "Se me l'aspettavo così complicata? Dopo averla sbloccata e sul 2-0 dovevamo farla diventare più facile. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo portato a casa la vittoria. Cosa non funziona bene come l'anno scorso? Non so. Abbiamo piccoli black out, non stiamo riuscendo a chiudere le partite e dobbiamo mantenere grande attenzione in settimana come in partita".

Bastoni conclude: "La nostra forza dell'anno scorso era non sottovalutare nessuna partita e dobbiamo continuare così anche in questa stagione".