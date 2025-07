Inter, Bastoni croce e delizia con l'Italia: la decisione su Acerbi

Antipasto di Champions. Italia-Germania anticipa la doppia sfida tra Inter e Bayern. Nella gara d'andata dei quarti di finale in Nations League a San Siro sono scesi in campo tre calciatori nerazzurri e quattro della squadra in testa alla classifica della Bundesliga tedesca.

La premiata ditta Bastoni-Barella (sostituito da Frattesi nel finale) dà il via alla splendida azione che porta al goal di Tonali dopo un cross di Politano. Nella ripresa il difensore dell'Inter, schierato da centrale, perde i duelli aerei prima col neo-entrato Kleindienst e poi con Goretzka, sempre su cross di Kimmich. Questi ultimi due saranno i rivali anche in Champions, così come Musiala (bene bene) e Sané (ieri malino). Ma dovranno fare i conti con un difensore centrale di ruolo e d'esperienza: in questo senso Stefan de Vrij parte in svantaggio su Francesco Acerbi.

Il giornalista Paolo Condò, dalle colonne del Corriere della Sera in edicola oggi, rilancia la sua candidatura in Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2026: "In vista della sfida con la Norvegia di Erling Haaland è bene ripensare a Francesco Acerbi, che nella marcatura del 9 grande e grosso resta anche a 37 anni il miglior specialista italiano. Acerbi ha già vinto due volte il confronto diretto con Haaland, nella finale di Champions di Istanbul e in Manchester City-Inter di settembre. Spalletti ci penserà certamente perché, dopo le reti su calcio piazzato subite dalla Francia marcando a zona, stavolta contro la Germania abbiamo pagato la stessa situazione marcando a uomo, ufficializzando l'esistenza di un problema che a questi livelli è mortale".

La concorrenza interna fra Acerbi e de Vrij non riguarda soltanto il campo, ma anche il mercato. Infatti l'olandese è in scadenza di contratto a giugno e pesa circa 7 milioni di euro lordi all'anno sulle casse del club. Acerbi ha 4 anni in più, si ferma a 4,6 milioni di euro lordi a stagionee ha già firmato il rinnovo fino al 2026. L'Inter può rescindergli il contratto pagando una penale di circa 500 mila euro, ma non è intenzionata a seguire questa strada, specialmente con la conferma in panchina di Simone Inzaghi.

Intanto i dirigenti nerazzurri scrutano il mercato dei difensori centrali. In Italia vengono monitorati con attenzione l'olandese Sam Beukema del Bologna (classe 1998) e il francese Oumar Solet dell'Udinese (classe 200), entrambi seguiti pure dal Napoli. In alternativa interessato a Pietro Comuzzo della Fiorentina (classe 2005) e a Federico Gatti della Juventus (classe 1998) oltre al giovane Luca Marianucci dell'Empoli (classe 2004), già prenotato.