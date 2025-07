Inter, Bastoni fuori per precauzione: cosa si è fatto

Nella serata della vittoria per 3-1 a San Siro contro il Parma, la piccola nota stonata per l'Inter è rappresentata dalla sostituzione di Alessandro Bastoni, che ha abbandonato il terreno di gioco al 75° minuto, lasciando il posto a Darmian sul punteggio di 3-0.

Cambio dettato da scelte tecniche, visto che è arrivato a risultato ampiamente acquisito, ma anche e soprattutto da problematiche fisiche: il difensore nerazzurro infatti ha accusato un leggero fastidio ai flessori e lo staff dell'Inter ha quindi deciso di non rischiare, optando per la massima precauzione.

I campioni d'Italia in carica nel corso della prossima settimana saranno impegnati nella sesta giornata della fase a campionato di UEFA Champions League, in trasferta sul campo del Bayer Leverkusen, prima di far visita alla Lazio nel match in programma nella serata di lunedì 16 dicembre, posticipo del 16° turno di Serie A.