Inter, Bastoni non preoccupa e le condizioni di Calhanoglu: le ultime verso il Bayern

Alessandro Bastoni è uscito al termine del primo tempo di Parma - Inter per un affaticamento muscolare. Il difensore nerazzurro, come ha spiegato Farris a fine gara, aveva dato la propria disponibilità a proseguire il match ma in via precauzionale allenatore e staff medico hanno deciso di non rischiarlo in vista della prossima partita di Champions contro il Bayern. Questa mattina il difensore ex Atalanta e Parma si è allenato a parte per il persistere dell’affaticamento ma da Appiano Gentile fanno sapere che non c’è preoccupazione in merito alle sue condizioni fisiche e che Bastoni sarà pronto per martedì sera, quando l’arbitro Scharer fischierà il calcio d’inizio della sfida tra Bayern e Inter.

BOTTA PER CALHA - Anche Hakan Calhanoglu non era al meglio, il calciatore turco ieri è uscito per una botta e questa mattina sentiva ancora dolore. Dimarco non ancora al 100%, sta lentamente ritrovando il ritmo partita. Oggi hanno entrambi svolto una seduta di scarico insieme ai calciatori che a Parma sono stati impiegati per un minutaggio maggiore. Tutte le sostituzioni effettuate al Tardini, tranne l’ultima (dentro Arnautovic per Asllani) sono state forzate: Lautaro andava gestito dopo lo stop, Bastoni affaticato, Calhanoglu contuso e Dimarco in riserva.

VERSO MONACO - Simone Inzaghi dovrebbe comunque recuperare tutti in vista del Bayern, ovviamente fatta eccezione per Taremi, Dumfries e Zielinski, che invece avranno bisogno di maggiore tempo a disposizione per il recupero. L’iraniano potrebbe tornare a disposizione a Bologna per la gara di Pasqua. Per quanto riguarda l’ex Napoli, invece, il rientro in campo è programmato per la fine del mese di aprile. Più complesso l’infortunio di Dumfries, l’olandese potrebbe rientrare addirittura a maggio, a ridosso della fine del campionato.