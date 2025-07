Inter-Bayern, Inzaghi deve gestire vantaggio e infortuni: chi riposa e chi gioca col Cagliari

All'indomani della strepitosa vittoria per 1-2 in casa del Bayern Monaco nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, l'Inter deve cercare di non proiettare troppo in avanti il proprio entusiasmo e di cominciare a programmare i prossimi giorni per cercare di arrivare al ritorno, in programma mercoledì 16 aprile, nelle migliori condizioni possibili, anche considerati i tanti infortuni che si stanno susseguendo.

CHI NON CI SARA' - Quasi al 100% mancherà - o comunque, se sarà convocato è impossibile che sia in grado di dare un apporto considerevole - Denzel Dumfries, che deve fare i conti con la parte finale del recupero dal problema accusato prima della sosta di marzo, una distrazione al bicipite femorale della coscia destra.

CHI RECUPERA - Rispetto al match di andata, Inzaghi dovrebbe recuperare Mehdi Taremi in attacco e Kristjan Asllani (che era squalificato) a centrocampo. Ottimismo anche per Federico Dimarco, che potrebbe essere risparmiato contro il Cagliari per poi scendere in campo e dare il proprio contributo contro i bavaresi.

ROTAZIONI COL CAGLIARI - In questa fase della stagione è importantissimo il recupero psico-fisico di Davide Frattesi, a segno per il goal decisivo all'Allianz Arena: avrà continuità in campionato al posto di uno fra Barella e Mkhitaryan, più probabilmente il primo. De Vrij in difesa dovrebbe dare il cambio ad Acerbi ("all'intervallo era sul lettino", ha rivelato Inzaghi), mentre Zalewski è atteso sulla corsia sinistra. In attacco via libera ad Arnautovic, che nelle ultime settimane ha sempre risposto presente quando chiamato a sostituire Lautaro o Thuram là davanti.

