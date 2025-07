Inter-Bayern Monaco: Kompany ne recupera due rispetto all'andata, la situazione di Neuer

Il ritorno dei quarti di finale è sempre più vicino e San Siro è pronto, l'Inter affronta il Bayern Monaco per conquistare un posto tra le prime quattro squadre d'Europa.

I nerazzurri sono forti della vittoria nella gara d'andata all'Allianz Arena, a lanciare la squadra di Simone Inzaghi il goal di Lautaro Martinez, che ha sbloccato l'incontro, e quello di Davide Frattesi, che nel finale di gara ha riportato in avanti la formazione meneghina dopo il momentaneo pareggio di Thomas Muller.

Serve un'impresa ai bavaresi di Vincent Kompany, che nel frattempo incassa alcune buone notizie dall'infermeria.

DUE RECUPERI PER L'INTER - Rispetto all'andata infatti, il tecnico belga potrà contare su due pedine in più per Inter-Bayern: Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic. L'esterno offensivo francese e il centrocampista tedesco hanno smaltito i loro infortuni e si sono rivisti nell'ultimo turno di Bundesliga, nel Klassiker con il Borussia Dortmund: una manciata di minuti per Coman e una mezz'ora circa di gioco per Pavlovic, i due potranno dare il loro contributo con i nerazzurri.

LA SITUAZIONE DI NEUER - La grande novità che ha sorpreso in mattinata è rappresentata da Manuel Neuer. Il portiere tedesco infatti sarà a Milano con i compagni di squadra, ma non sarà della partita. Non è stato inserito nell'elenco dei convocati, non avendo superato il problema muscolare, e dunque - riferisce Ansa - viaggia con il Bayern solo per sostenerlo da capitano.



ANCORA AI BOX - Due rientri effettivi e uno simbolico quindi per il Bayern, che vede comunque un'infermeria ancora piena e ricca di talento: Dayot Upamecano, Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito.