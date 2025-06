Inter, Bento può arrivare 'a zero'? Ecco come

A fine stagione, l'Inter, con ogni probabilità, non riscatterà il cartellino di Emil Audero dalla Sampdoria e andrà sul mercato per acquistare un portiere da affiancare a Yann Sommer per l'annata che verrà. In cima alla lista c'è Bento Matheus Krepski, classe 1999 definitivamente esploso in Brasile. La richiesta per il cartellino, da parte dell’Athletico Paranaense, è di 20 milioni e Ausilio e Baccin hanno la possibilità di completare la rosa a tempo di record, con un altro acquisto praticamente a zero.

Come sarebbe possibile? L’operazione verrebbe finanziata grazie al rendimento di 4 prestiti. Il Cagliari, qualora si salvasse, può riscattare Oristanio per 4 milioni, lo stesso si può dire per il Brest che sogna la Champions (è terzo in Ligue 1) anche grazie a Satriano (30 presenze di cui 18 da titolare). Poi c’è Zanotti che a San Gallo ha giocato 28 partite, tutte da titolare, nel campionato svizzero e, infine, c’è Vanheusden che è in prestito allo Standard Liegi con opzione di acquisto a 7 milioni..