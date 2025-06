Inter, Bisseck: "Il fallo di mano contro la Lazio? Nessuno ricorda che ho anche segnato"

Il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato ai giornalisti presenti in occasione del media day UEFA in vista della finale di Champions League di sabato contro il Paris Saint-Germain.

"Dobbiamo dimenticare cosa è successo. Eravamo tutti delusi, è normale. Ma c'è una partita più importante sabato e dobbiamo rimanere concentrati, preparandoci. Abbiamo grandi chance di vincere".

SETTIMANA - "Io sto bene, se qualcuno avesse dolore giocherebbe lo stesso questa partita. Saremo pronti, faremo bene".

FINALE DI CHAMPIONS - "Nessuno mi ha detto nulla, è una grandissima partita per tutti. Per me è stata una strada lunga che mi ha portato qui. Sono molto felice ma non è tutto, c'è ancora questa finale".

RIGORE CONCESSO ALLA LAZIO - "Il calcio è così, a volte va bene altre meno. Mi dispiace per tutti, non per me. Per i tifosi, eravamo vicini allo scudetto. E' successo, devo guardare avanti. Penso di aver fatto una bella partita contro la Lazio ma tutti pensano solo a quell'ultimo episodio. Io stesso ho dimenticato di avere anche segnato. Il calcio è così, devo crescere, può capitare. Ma sabato è la cosa più importante e io starò bene".

RIGORE DOPO IL GOAL - "Sei stato il primo che si è ricordato che ho fatto goal, tutti pensano solo al rigore (ride, ndr). Lo capisco, è una cosa brutta che è accaduta, ma devo crescere. A volte il mio braccio è troppo lungo, ma ho 24 anni e ricapiteranno cose del genere in futuro. Ma devo continuare a giocare, so che il mister, lo staff e i compagni mi considerano un giocatore che può aiutare la squadra. E devo mettere tutto questo in campo".