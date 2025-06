Inter, Bisseck salta almeno la prima parte del Mondiale per Club: infortunio e tempi di recupero

L’Inter perde un pezzo in vista del Mondiale per club, questa è quanto emerge dall’infermeria dopo che lo staff medico ha sottoposto Yann Bisseck a esami strumentali. La finale di Champions League del difensore nerazzurro è durata appena 8 minuti, il tedesco aveva preso il posto di Pavard a gara in corso ma un problema muscolare lo ha costretto a sua volta a chiedere il cambio. Uno stop improvviso con anche la sensazione di una iperestensione avevano fatto pensare al peggio, ma da viale della Liberazione tranquillizzano spiegando che non c’è alcun problema articolare.

Un bel sospiro di sollievo per Bisseck, che comunque sarà costretto ai box per un periodo non breve., un infortunio che sicuramente mette il calciatore fuori causa per tutta la prima parte del Mondiale per club, che inizierà tra una decina di giorni.