Inter-Bonny, ci siamo: chiusura a un passo, le cifre

L'Inter si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma è, infatti, questione ormai di ore. Nonostante l'esplosione di Pio Esposito al Mondiale per Club, la dirigenza dell'Inter non ha scombussolato totalmente i propri piani e ha accelerato per trovare l'intesa definitiva con il club crociato per regalare a mister Chivu un nuovo attaccante, che peraltro il tecnico rumeno conosce bene.

Ricordiamo che la scorsa settimana l'amministratore delegato degli emiliani Federico Cherubini era stato chiaro sulla questione Bonny: "Serve un'offerta economica interessante e tempi brevi". Offerta che è arrivata, in tempi brevi e che è stata convincente. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, l'arrivo del classe 2003 francese si chiuderà per una cifra fissa tra i 23 e i 24 milioni di euro, a cui si aggiungeranno alcuni bonus legati a obiettivi di squadra.

L'arrivo di Bonny si sommerà a quelli di Sucic e Luis Henrique e porterà a quota 60 milioni la cifra spesa dall'Inter in questa sessione di calciomercato fino ad oggi. Dopo essere atterrata a Charlotte, teatro per l'ottavo di finale contro la Fluminense, l'Inter si prepara, quindi, a chiudere in maniera definitiva il colpo Bonny, che a breve sarà un nuovo giocatore nerazzurro.

