Inter, Bonny è arrivato in sede per le firme

L'Inter ha chiuso il colpo Ange Yoan Bonny dal Parma. L'attaccante francese è in sede per le firme sui contratti e poi arriverà l'ufficialità

Nei giorni del grande caos attorno all'Inter, scatenato dalle parole di capitan Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, un vento di freschezza arriva per i tifosi nerazzurri dal calciomercato dove sta per diventare ufficiale il colpo Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese arriva a titolo definitivo dal Parma e, dopo essere prima atterrato a Milano esattamente in contemporanea con lo sfogo del Toro, e dopo aver svolto lunedì le visite mediche di rito, oggi è arrivato il momento delle firme sui contratti e della conseguente ufficialità.

È IN SEDE - L'attaccante classe 2003 originario di Auberville è arrivato intorno alle 15 presso la sede di viale della Liberazione. Firmerà lì il contratto quadriennale che lo legherà al club interista fino al 30 giugno 2029. Solo dopo arriveranno le foto di rito nella sala trofei e la conseguente ufficialità.

LE CIFRE COL PARMA - Dopo settimane di grandi trattative alla fine l'Inter ha accontentato la richiesta economica del Parma che non si è mai spostato da una valutazione di circa 25 milioni. L'affare è stato concluso sulla base di 24 milioni più 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita che verrà lasciata al club emiliano.