Inter, Buchanan va al Sassuolo per 7-8 milioni di euro. Ma c'è la recompra

Cessione a titolo definitivo dell'esterno canadese, che si trasferisce alla corte di Grosso per 8 milioni di euro.

Tornare per ripartire. Non c'è l'Inter nel futuro di Tajon Buchanan: l'esterno canadese, che ha lasciato Milano in direzione Spagna a gennaio, dopo un lungo stop per infortunio, si è rilanciato nel corso del prestito al Villarreal, ma il club spagnolo alla fine non ha esercitato il diritto di riscatto. Questa estate il classe '99 ha deciso di giocare la Gold Cup con il Canada, anziché il Mondiale per Club con i nerazzurri.

LA FORMULA - Si era parlato per lui di una ripartenza dall'estero, invece la destinazione sarà italiana, a sorpresa, con il Sassuolo che lo aspetta: cessione a titolo definitivo ai neroverdi, con l'accordo che sarebbe già stato raggiunto. Nelle casse nerazzurre finiranno circa 7-8 milioni di euro, ma all'Inter rimarrà il diritto di recompra: continua infatti il pressing del Sunderland su Laurienté, mentre Brentford e West Ham chiedono a gran voce Andrea Pinamonti, rientrato dal prestito al Genoa.