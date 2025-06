Inter, buone notizie per Chivu: Pio Esposito a disposizione. Rientro solo parziale per Dumfries

L'Inter ha svolto la rifinitura alla vigilia della partita con l'Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Dopo il pareggio alla prima con il Monterrey, i nerazzurri devono vincere per non compromettere il passaggio agli ottavi. Buone notizie in arrivo per Cristian Chivu.

RIENTRI -Pio Esposito ha partecipato alla rifinitura ed è a disposizione per la partita di sabato 21 giugno (alle 21:00, ora italiana). Solo riscaldamento, invece, per Dumfries, che ha poi proseguito a parte nel lavoo differenziato.

, titolare alla prima. Senza Taremi e Thuram, i due fratelli sono gli unici che possono affiancare Lautaro Martinez., con Luis Henrique e Darmian a giocarsi il posto a destra.