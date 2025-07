Inter, c’è anche De Winter per la difesa: costa meno di Leoni, la concorrenza, il prezzo e il ruolo di Carboni

Nuovo nome per la difesa dell'Inter: piace De Winter del Genoa. Per portare il belga a Milano e abbassare le richieste dei liguri, i nerazzurri potrebbero sacrificare Carboni

A differenza degli scorsi, questo mercato promette di essere ben diverso in casa Inter. Dopo gli arrivi di Luis Henrique, Sucic e Bonny, i nerazzurri infatti sono vigili e pronti ad affondare altri colpi. Le esigenze sono ben chiare: serve rinforzare soprattutto la difesa, il reparto parso più in difficoltà negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club, e quello da svecchiare vista l’età dei difensori interisti.

FAVORITO E SECONDO - Se il preferito in questo senso resta Giovanni Leoni – nonostante una richiesta quella del Parma tra i 35 e i 40 milioni – in viale della Liberazione si valutano anche piste alternative. Quella che convince di più è quella che porta a Koni De Winter. Classe 2002, il belga è seguito da tempo dall’Inter, da almeno un anno. È valutato tra i 25 e i 30 milioni ed è reduce da una buona stagione in cui ha messo assieme 26 presenze e tre reti. A 23 anni è pronto al grande salto: è giovane, conditio sine qua non per il mercato nerazzurro, può migliorare ancora ma è pronto all’uso, già più esperto del rivale Leoni. Nelle ultime due stagioni è stato titolare fisso al Grifone dov’è arrivato prima in prestito nel 2023 e poi a titolo definitivo dalla Juventus la scorsa estate. I rossoblù se lo sono accaparrati per 8 milioni più 2 di bonus, versati ai bianconeri che si sono riservati il 20% sulla futura rivendita, soldi dunque che potrebbero arrivare proprio dall’Inter.

LA SOLUZIONE - De Winter ha un contratto in scadenza nel 2028 e piace all’Inter per tanti motivi, soprattutto per la sua duttilità: può giocare da centrale e da terzino destro in una difesa a 4, da braccetto destro e da centrale se Chivu proseguirà con lo schieramento a 3. È insomma un profilo che permette di ringiovanire la difesa senza farle perdere qualità ed esperienza in un reparto in cui di certezze son rimaste ben poche. Fatto salvo Bastoni, sia Bisseck che Pavard potrebbero partire mentre Acerbi e De Vrij potrebbero non più apportare il grande contributo che hanno assicurato nelle ultime stagioni.

CONCORRENZA E CONTROPARTITA - De Winter dunque rappresenta una concreta idea di mercato ma ha anche costi elevati e una folta concorrenza (Tottenham. Crystal Palace, Bournemouth ma anche Atalanta). Per abbassare la parte cash e venire incontro alle esigenze dei due club allora i nerazzurri starebbero pensando di inserire nella trattativa Valentin Carboni. L’argentino piace da tempo ai rossoblù che sono alla ricerca di classe e qualità sulla trequarti. L’ex Marsiglia era stato preso in considerazione come pedina di scambio proprio l’estate scorsa, nell’ambito della trattativa per Gudmundsson e anche come suo sostituto prima di accasarsi alla squadra di De Zerbi, dove ha patito l’infortunio al crociato che ha messo la parola fine alla sua stagione. Quest’anno è partito col botto con buone prestazioni al Mondiale e ha attirato su di sé l’interesse di diverse squadre. L’Inter però, anche salutandolo in direzione Genova, non vorrebbe perderlo d’occhio e quindi avrebbe in programma di inserirlo sì nella trattativa ma solo in prestito secco o eventualmente con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.

MERCATO - La trattativa non è ancora partita ma promette bene. D’altronde all’Inter piace anche Frendrup, altro tassello fondamentale per Vieira ma per il centrocampista sarebbe da aprire una negoziazione a parte, che non prevedi anche De Winter e Carboni. Il difensore intanto non andrà al Bologna che pure lo aveva identificato come erede perfetto di Sam Beukema, in procinto di passare al Napoli. Dopo le elevate richieste dei liguri, gli emiliani hanno virato sul più economico Martin Vitík. Per De Winter ci sarà ancora da attendere. Lui intanto si sta godendo gli ultimi giorni di ferie prima del rientro a Genova per il raduno a Pegli e il ritiro a Moena ma del futuro del belga a lunga mandata, per ora, non è dato a sapersi.