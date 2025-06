Inter, Calhanoglu e il Galatasaray: "Sta per succedere?"

Il Mondiale per Club di Hakan Calhanoglu non è mai cominciato: complice un risentimento al soleo della gamba destra, il centrocampista turco non è mai stato a disposizione del nuovo allenatore Chivu per la manifestazione statunitense ed è tornato in patria dove si sta godendo le vacanze (e ha partecipato al matrimonio di un amico) a seguito della lunghissima stagione disputata con la maglia nerazzurra. Ma per un torneo che non l’ha visto protagonista, c’è un mercato che si è infiammato attorno al suo profilo e che lo sta vedendo attore principale di un possibile arrivo in Turchia per esaudire il suo sogno di giocare con la divisa del Galatasaray.

LA FOTO DAI SOCIAL – E l’ultima uscita, in tal senso, da parte del mediano numero 20 nerazzurro arriva dal mondo dei social. Tra la giornata di ieri e oggi, infatti, è rimbalzata un’immagine che ritrae Calhanoglu insieme al suo barbiere: una foto che aveva a corredo una descrizione interessante per quanto riguarda le dinamiche di mercato. Sui social, infatti, il barbiere ha scritto “Sta succedendo?”. Chiaro e limpido il richiamo alla possibilità che Calhanoglu si trasferisca in Turchia e indossi per la prima volta in carriera la divisa del Gala, andando a giocare in Super Lig.

LA SITUAZIONE – I media turchi sono tutti convinti che Hakan abbia ormai maturato il desiderio di andare a giocare per il Galatasaray. Intanto, tra indiscrezioni, rumors e voci, l’ex Milan non rilascia dichiarazioni, non dirime il suo futuro. Dal canto suo, l’Inter si sente sicura e protetta, anche perché il giocatore non ha in alcun modo manifestato una sensazione di disagio, né tanto meno la volontà di essere ceduto nella sessione di mercato che sta per aprirsi. Il club di Viale della Liberazione valuterà se arriverà un affondo da parte del Gala, partendo dal fatto che al di sotto dei 35/40 milioni, Calhanoglu non si muoverà da Milano. Serve una proposta congrua al valore del giocatore e che possa poi permettere ai nerazzurri di rimettersi sul mercato alla ricerca di un sostituto, con i nomi di Rovella ed Ederson che continuano a interessare e con quel sogno Nico Paz che porterebbe Chivu a giocare definitivamente con il trequartista e ad abbandonare il mediano. Intanto Calhanoglu si gode la sua Turchia: ci resterà a lungo? Il mercato risponderà.