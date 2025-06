Inter, Calhanoglu e il Galatasaray: tutte le cifre

Il Galatasaray chiama, Hakan Calhanoglu risponde? I campioni di Turchia vogliono riportare in patria il centrocampista dell'Inter, ma devono fare i conti col club nerazzurro. Forte di un contratto fino a giugno 2027 da 6,5 milioni di euro netti all'anno, l'Inter valuta il suo cartellino 40 milioni di euro. Il doppio rispetto alla prima proposta da 20 milioni di euro che starebbe preparando il Galatasaray, pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno al nazionale turco sempre secondo la Gazzetta dello Sport.

Ora la palla passa a Calhanoglu, chiamato a prendere una posizione sul proprio futuro. Un anno fa respinse le avances dei tedeschi del Bayern Monaco, ma ora non si può escludere nulla. Arrivato a parametro zero dal Milan nel mercato estivo del 2021, Calhanoglu (classe 1994 ex Bayer Leverkusen) ha segnato 38 goal e servito 32 assist in 182 presenze con la maglia nerazzurra. Vincendo uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e tre Supercoppe italiane.

Intanto i dirigenti dell'Inter monitorano il mercato dei registi. Sul taccuino del ds Piero Ausilio ci sono i nomi di due classe 2001: l'italiano Nicolò Rovella della Lazio (ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro) e lo spagnolo Adrian Bernabé del Parma. Quest'ultimo potrebbe arrivare a prescindere al posto dell'albanese Kristjan Asllani (classe 2002).