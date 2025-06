Il futuro all'Inter di Hakan Calhanoglu rimane un rebus difficilissimo da decifrare. Il centrocampista turco non è più negli Stati Uniti agli ordini di Cristian Chivu un po' per gestire l'infortunio muscolare accusato nel corso della finale di Champions League persa col PSG un po' per non accentuare i numerosi rumors di mercato che, inevitabilmente, distraggono il gruppo squadra. Eppure la trattativa con il Galatasaray va avanti e, dalla Turchia dove l'ex-Milan è arrivato oggi per celebrare il matrimonio di un amico, è stato proprio Calhanoglu ad alimentare le voci su un futuro lontano da Milano.

IL GALATASARAY SPINGE - Da tempo l'agente del classe 1994 ha allacciato i rapporti con il Galatasaray che, dopo aver vinto il titolo in Turchia ha la volontà di aprire un ciclo, potenziando la squadra a disposizione di Okan Buruk anche per fare bella figura in Champions League. Calhanoglu sarebbe la ciliegina sulla torta e in questi giorni il club è arrivato a proporgli un ingaggio addirittura più alto rispetto ai 6,5 milioni annui che percepisce in nerazzurro.

NESSUNA OFFERTA ALL'INTER - Ancora però il club di Istanbul non ha presentato all'Inter una proposta economica per acquistare Calhanoglu in questa finestra di mercato. Da Milano ritengono il turco ancora un perno importante ma, data l'età, gli infortuni, il cambio in panchina e l'arrivo a parametro zero, consentirebbero ai nerazzurri di realizzare una corposa plusvalenza. La richiesta è di almeno 30 milioni per liberarlo, ma le parti sono distantissime.

"SE DIO VORRÀ ACCADRÀ" - Calhanoglu non vuole forzare la mano, ma puntualmente attorno a lui arrivano dichiarazioni sibilline sul suo futuro. E questa volta a prendere parola è stato proprio lui e ha subito alimentato, direttamente da Istanbul dove è arrivato per il già citato matrimonio, le voci di un addio: "Oggi siamo qui per festeggiare Ozkacar in un momento speciale. Per quanto riguarda il mio futuro, spero che qualsiasi cosa succeda sia per il meglio. Se è destino, accadrà, inshallah (Se Dio lo vorrà, ndr)"