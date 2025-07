Inter-Calhanoglu, nuovo atto: previsto un confronto tra le parti dopo le grandi polemiche con Lautaro e Marotta

Al rientro dagli Stati Uniti i nerazzurri hanno già un caso molto delicato da gestire. L’attacco subito a mezzo stampa dal capitano e dal presidente hanno suscitato la risposta da parte del centrocampista turco e adesso gli animi sono tutt’altro che sereni.

Marotta e Lautaro Martinez hanno aperto un fronte, capitano e presidente hanno attaccato frontalmente Hakan Calhanoglu e il turco, dopo una notte di riflessione, ha pubblicato sui propri social un post di risposta a entrambi: al centravanti argentino ha voluto chiarire che i leader si comportano diversamente, stando accanto ai compagni e non di certo facendo la voce grossa In favore di telecamera; al dirigente, invece, Calhanoglu ha risposto dicendo di non aver mai chiesto la cessione e di essersi sempre assunto le proprie responsabilità. Il botta e risposta è stato rumoroso e di sicuro non terminerà così, anzi, adesso tutte le attenzioni sono rivolte sulle eventuali conseguenze che scaturiranno da questo faccia a faccia a distanza. Di sicuro le vacanze non saranno utilizzate come strumento di distensione, certo, il tempo può sistemare le cose, ma può anche ulteriormente inasprirle se certe tensioni non vengono immediatamente smorzate.

APPUNTAMENTO DA FISSARE - L’Inter tornerà in Italia questa notte, poi sarà tempo di fissare appuntamenti, se non con il calciatore, che è in vacanza, almeno con il suo agente, Gordon Stipic. E a quel punto sarà necessario capire se la frattura venutasi a creare ieri sera potrà ricomporsi o meno. Quel che è certo è che seguiranno dialoghi, ma è altrettanto sicuro che dopo certe dichiarazioni gli equilibri possono diventare instabili e potrebbe essere sufficiente una parola fuori posto al fine di compromettere qualsiasi tipo di rapporto. Se Calhanoglu ha risposto a tono al suo capitano e al presidente, sarà senza dubbio perché alcune frasi non gli hanno fatto piacere e molto probabilmente le avrà trovate anche ingiuste. Calhanoglu ha assistito a distanza a quello che è stato un po’ un attacco a sorpresa, che sicuramente non si aspettava. Così come altri all’interno dello spogliatoio nerazzurro sono stati spiazzati prima dallo sfogo di Lautaro Martinez e successivamente dal tentativo di Marotta di ricomporre il danno, riconoscendo però Calhanoglu come destinatario unico della protesta di Lautaro, mentre il capitano nerazzurro era stato meno specifico nella comunicazione delle criticità.

EQUILIBRIO INSTABILE - I prossimi dialoghi con la dirigenza chiariranno in modo significativo quale direzione prenderà questa storia. Come sostenuto dallo stesso Marotta, finora Calhanoglu non ha mai chiesto esplicitamente la cessione anche se sembra evidente che il diffondersi di certe voci abbia preso comunque origine da fonti molto vicine al centrocampista. Il desiderio di andare a giocare in Turchia e nello specifico di indossare la maglia del Galatasaray è un pensiero ricorrente, ma Calhanoglu è il primo a sapere che il suo cartellino ha un valore riconosciuto dall’Inter tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tali richieste da parte dell’Inter potranno resistere anche dopo uno screzio così profondo? Ma soprattutto, adesso il primo tentativo sarà quello di provare a ricomporre o il prossimo incontro seguirà la falsa riga di quello andato in scena con Simone Inzaghi? Per adesso Marotta temporeggia ma intanto dopo le parole di Lautaro ha gettato benzina sul fuoco.