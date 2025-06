Inter, Calhanoglu verso il Galatasaray? Quanto pesa a bilancio e quale cifra permetterebbe una plusvalenza

Hakan Calhanoglu verso il Galatasaray? Dalla Turchia hanno più riprese rilanciato il nome del numero 20 dell’Inter come prossimo rinforzo della già importante campagna acquisti da parte della società turca. L’interesse per l’ex Milan nasce da lontano, ma ora come non mai potrebbe davvero concretizzarsi: infatti, è prevista una spedizione da parte dell’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, in quel di Istanbul per intrattenere contatti diretti con il club turco.

Il Galatasaray, dunque, è una possibilità per il futuro di Calhanoglu, ma ancora non sono arrivate proposte contrattuali al giocatore – che ha aperto al trasferimento, per i media turchi, ma non forzerà l’addio dall’Inter che non lo ritiene incedibile a fronte di una giusta offerta – e né al club di Viale della Liberazione. Ma quale potrebbe essere questa proposta che farebbe vacillare i nerazzurri?

Partiamo dai dati analizzati da Calcio&Finanza. Il costo storico del centrocampista turco è pari a poco più di 2,4 milioni di euro (ovvero le commissioni per l’agente, dato che Calhanoglu arrivò a parametro zero dal Milan). Al 30 giugno 2024, il suo valore netto era sceso a 630mila euro circa. Una cifra che – considerando un contratto che scadrà in data 30 giugno 2027 – è calata ulteriormente a quota 420mila euro circa. Ogni offerta superiore a questa cifra, permetterebbe all’Inter di registrare una netta plusvalenza.

Inoltre, la cessione di Calhanoglu libererebbe un peso a bilancio per oltre 12,2 milioni di euro: poco più di 210mila euro di ammortamento, mentre la parte restante è relativa allo stipendio lordo del calciatore da 12 milioni circa (6,5 milioni netti).