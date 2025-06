Inter, Carboni: "Lautaro un esempio, cerco di seguire la sua mentalità. Al goal ero emozionato"

Il match-winner della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter e Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni, ha parlato a DAZN dopo aver deciso la sfida contro la formazione giapponese con un goal in pieno recupero. Il classe 2005 argentino ha segnato proprio nella partita del suo rientro in campo dopo quasi 9 mesi, in seguito al grave infortunio riportato al legamento crociato del ginocchio sinistro - l'ultima presenza infatti risaliva al 4 ottobre 2024 con il Marsiglia, contro l'Angers.

EMOZIONI - "Sono molto contento per questa vittoria meritata e che ci serviva per continuare a sognare in questo Mondiale. Questi mesi sono stati molto difficili per me e voglio dedicare il goal alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Quello che mi motiva a continuare è solo giocare a calcio. Al goal ero un po’ emozionato, perché ho sofferto tanto. E’ un bel premio per me ma anche per la squadra" ha raccontato l'ex giocatore di Monza e Olympique Marsiglia tra le altre, spiegando le difficoltà attraversate nell'ultimo anno.

ESEMPIO - "Lautaro è un esempio e adesso che sono qui lo posso vedere da più vicino, la fame, la cattiveria, al di là dell’attaccante che è. Cerco di seguire quella che è la sua mentalità. Il mio obiettivo per il Mondiale è allenarmi. Sto ancora continuando con il recupero che non è ancora finito" ha concluso il numero 45 nerazzurro, esaltando Lautaro Martinez, autore del goal del momentaneo 1-1.