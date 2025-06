Inter, Carlos Augusto: "Con Chivu possiamo combattere senza paura di fare falli"

Carlos Augusto, esterno dell'Inter impegnata in questi giorni al Mondiale per Club e qualificatasi per gli ottavi di finale, lunedì sera contro il Fluminense, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle differenze tra la nuova guida tecnica di Cristian Chivu e la vecchia di Simone Inzaghi:

"Il mister ci fa stare bene insieme e sta portando, poco a poco, idee leggermente diverse da prima. C’è più verticalità su palla rubata, più pressione quando perdiamo un possesso, forse anche più cattiveria, che è poi quello che avete visto contro il River. È importante anche questo, combattere senza paura di fare falli: stiamo provando a sentirci più liberi anche da questo punto di vista perché poi abbiamo la tecnica per fare la differenza".

A COSA SI RIFERISCE - Sembra chiaro il riferimento alla xantofobia, cioè al timore dei cartellini gialli, dimostrata negli anni da Inzaghi, non nuovo a sostituzioni mirate dei giocatori ammoniti anche nel corso del primo tempo per essere sicuro di evitare di restare in inferiorità numerica.