Inter, cena di mercato con il Parma: Bonny e non solo, quanti incroci

Questa mattina alle 9 l’autobus nerazzurro lascerà la Pinetina per dirigersi verso l’aeroporto, dove la squadra si imbarcherà per la California. L’Inter partirà con la dirigenza al completo e forse è anche per questo che prima di lasciare l’Italia, Marotta, Ausilio e Baccin hanno voluto sistemare le ultime cose di mercato. Nella tarda serata di ieri, infatti, tutti e tre i dirigenti si sono palesati a Palazzo Parigi, erano le 20.50 circa quando presidente, direttore sportivo e vice ds sono arrivati nel noto Hotel nel centro di Milano per accomodarsi al tavolo riservato in giardino. Poco dopo li avrebbe raggiunti un amico di vecchia data…

CENA DI MERCATO - Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, si aggiunge al tavolo e inizia il lungo dialogo tra le parti. Gli argomenti sul tavolo sono tanti: Pio Esposito, Leoni e Bonny, calciatori che potrebbero percorrere strade inverse. Bonny è attualmente l’obiettivo di mercato numero uno, l’attaccante francese era sotto ai riflettori ben prima che Chivu diventasse l’allenatore nerazzurro e il tecnico ha confermato le sue doti. L’Inter avanza verso la punta gialloblu e contemporaneamente ascolta le richieste di Cherubini, che da tempo ha messo gli occhi sul 2005, Pio Esposito, su cui però i nerazzurri non vogliono perdere il controllo. Attenzione alla questione Leoni, il difensore già lo scorso anno era stato vicino al nerazzurro, poi tutto sfumò e a 12 mesi di distanza il suo prezzo è triplicato. L’Inter c’è ma in questo momento i nerazzurri non hanno intenzione di intervenire nel reparto di retroguardia e lo faranno solo dopo aver piazzato una cessione.

LA SCOMMESSA - La cena tra le parti è durata circa due ore e mezza a conferma che le strade di Inter e Parma potrebbero incrociarsi spesso questa estate, sfruttando proprio i grandi rapporti che ci sono tra Marotta e Cherubini. Angel Bonny scalpita, l’Inter pensa a lui per rinforzare un reparto che ha salutato Arnautovic e Correa e che spesso dietro a Lautaro e Thuram ha visto il vuoto. Bonny può rappresentare l’upgrade, il calciatore che ha tutto per esplodere e che ad oggi è ancora avvicinabile. Una scommessa, sicuramente, ma non sarebbe certo la prima di questa stagione.