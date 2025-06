L'Inter chiude per Luis Henrique: l'esterno brasiliano del Marsiglia, classe 2001, era da tempo un obiettivo concreto per l'apertura del calciomercato anticipata, in vista del Mondiale per club, e il 2 giugno è arrivato a Milano per unirsi al suo nuovo club.

CHI E' IL PUPILLO DI DE ZERBI - Nasce nel dicembre del 2001 a Joao Pessoa, la città più grande dello stato brasiliano del Paraíba, fondata durante la celebrazione del patto di pace tra i portoghesi, rappresentati da João Tavares, e gli indigeni. Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, lanciato all'inizio di questa stagione da Roberto De Zerbi, di cui è presto diventato un pupillo, Luis Henrique ha brillato, segnando tanto e fornendo diversi assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia.

DOVE GIOCA - Può giocare da esterno sinistro d'attacco a piede invertito, sulla sinistra, ma anche a destra sulla linea dei centrocampisti, a tutta fascia nel 3-4-2-1 o 3-5-2. Con il Marsiglia aveva un contratto in scadenza a giugno 2028: è arrivato in Europa nel 2020 per 8 milioni e dopo un anno e mezzo in prestito al Botafogo, dal dicembre 2023 è entrato stabilmente nella rosa del club francese.