I nerazzurri sono interessati al classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Palmeiras in questo Mondiale per Club. Rios ha una clausola da 100 milioni e sogna la Premier

L’Inter è sulle tracce di Richard Rios e stando alle ultime voci di mercato avrebbe già chiesto informazioni al Palmeiras. Ma chi è questo centrocampista classe 2000 che sta particolarmente brillando in occasione di questo Mondiale per Club? La sua non è la storia di un talento ce ha bruciato le tappe ma quella di un ragazzo che sta conoscendo la ribalta soltanto adesso, dopo essere arrivato nei professionisti anche un po’ per caso.

GLI INIZI - Richard Rios ha mosso i suoi primi passi nel futsal (calcio a 5) e nel 2018, durante il campionato sudamericano Under 20 il suo talento ha attirato l’interesse del Flamengo. Il club brasiliano lo ha prima testato con un paio di mesi di prova e dopo lo ha promosso in prima squadra. Al fine di trovare maggiore continuità, nel 2021 Rios si trasferisce in Messico per indossare la maglia del Mazatlán, le ottime prestazioni lo riconducono in Brasile, prima passa al Guarani (dopo aver rescisso con il Flamengo) e dopo si trasferisce al Palmeiras, club in cui è divenuto letteralmente una stella.

CLAUSOLA MONSTRE - Non è un caso, infatti, se ormai da mesi sono diversi i club d’Europa e non solo che stanno raccogliendo informazioni in merito al suo profilo. Tant’è che recentemente il Palmeiras ha voluto tutelarsi con un rinnovo contrattuale e la classica clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro. Un prezzo che però non dovrà scoraggiare chi realmente intenderà trattare il trasferimento di Rios, dato che il Palmeiras ha già stabilito che per un’offerta di circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare libero di partire il proprio centrocampista.

LO SCONTRO CON OTAMENDI E LA MAGLIA DI MESSI - Intanto il calciatore matura mese dopo mese ed è divenuto centrale sia nel suo club che in nazionale, per entrambe le compagini è un idolo anche per il carattere che esprime sul terreno di gioco. Rios si è particolarmente distinto anche in occasione di un Argentina - Colombia terminata con il punteggio di 1-1, match in cui ha avuto un’aspra discussione con Otamendi, uno dei calciatori più esperti dell’albiceleste che lo ha preso in giro per l’elastico nei capelli: “Tieni la bocca chiusa che sei talmente vecchio da non riuscire più neanche a correre”, gli avrebbe risposto a muso duro Rios, mostrandosi per niente intimidito. A fine partita il centrocampista è stato tra i migliori in campo e ha ottenuto la soddisfazione di scambiare la propria maglia con quella di Leo Messi.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE -In Colombia descrivono Rios come un calciatore moderno, che nasce mediano ma che può attualmente occupare tutte le zone del centrocampo: “Grazie alla sua tecnica crea e rompe spazi, ha sempre un approccio offensivo e allevia la pressione grazie al palleggio. Raramente gioca il pallone all’indietro, è concentrato sulla porta avversaria e sul posizionamento dei compagni al fine di mettere in crisi le difese avversarie. Possiede grandi doti nel recupero palla ma anche nell’uno contro uno. È un calciatore con impronta europea”.

IL MERCATO - Nelle ultime ore si è diffusa la voce dell’interesse dell’Inter ma non sarà semplice per nessuno assicurarsi le prestazioni di Rios. Il Palmeiras lo valuta 30 milioni di euro e pare che nelle scorse settimane l’Al-Hilal di Simone Inzaghi abbia iniziato a interessarsene concretamente. In Colombia dicono che il sogno del ragazzo sia quello di giocare in Premier ma il club brasiliano pare aver già rifiutato una prima offerta da 25 milioni di euro da parte del West Ham. Il Mondiale per club sta facendo ulteriormente lievitare il prezzo del cartellino di Rios, facendo le fortune dei brasiliani che lo avevano pagato circa 7 milioni di euro.